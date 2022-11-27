Новости мира: стрельба в Атланте и митинг против беженцев из Украины в Дублине

Новая стрельба на улице в США. В Атланте один человек погиб на месте и пятеро с ранениями доставлены в больницу в результате происшествия. Об этом местные СМИ сообщили со ссылкой на полицию.

Сотни жителей Дублина вышли на митинг против размещения украинских беженцев в их городе. Власти намерены принять 380 украинцев и уже переоборудовали для этого одно из зданий. Количество предполагаемых жильцов и стало главной причиной недовольства местных жителей.

На Кубе почтили память Фиделя Кастро. Полторы тысячи студентов и представителей Союза молодых коммунистов собрались в Гаване на памятном вечере, посвященном шестой годовщине смерти лидера Кубинской революции. Концерт и памятная акция прошли на территории Гаванского университета, юрфак которого Кастро окончил в 1950 году.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.