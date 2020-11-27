Посетительница супермаркета разбила 500 бутылок с алкоголем

Полтысячи бутылок алкоголя разбила англичанка в одном из супермаркетов в пригороде Лондона.

Очевидцы снимали это на видео и не могли понять, почему же сотрудники магазина все это не останавливают. Один из посетителей все же попросил ее успокоиться. В ответ женщина швырнула в него бутылкой джина. Зачем она громила магазин, неизвестно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.