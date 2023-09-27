Актер Том Хэнкс признался, что готов сделать все возможное, чтобы попасть в космос. По словам актера, он с детства очарован полетом Нила Армстронга на Луну и готов на все, вплоть до того, чтобы следить за снаряжением, подавать еду и складывать одежду.

Однако журналисты тут же уличили кинозвезду в лукавстве. Дело в том, что Хэнкс был первым актером, которому миллиардер Джефф Безос предложил полет на своей ракете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



