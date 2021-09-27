В Испании погиб россиянин, пытавшийся спасти тонущую подругу

Россиянин погиб в Испании, когда пытался спасти свою тонущую подругу. Во время шторма 24-летняя девушка прыгнула со скалы в море. Выбраться на берег она не смогла, ее стало отбрасывать на камни. Приятель бросился на помощь, но в итоге вода захлестнула обоих.

Тело девушки спасатели нашли в тот же день, парня – на следующий. Сам момент трагедии сняла жена погибшего. Она же за час до случившегося написала в Instagram: "Ветер сильный, волны сильные, самое время прыгать". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.