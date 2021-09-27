Новости мира: в Германии подводят итоги выборов в Бундестаг

В Германии заканчивают подводить итоги выборов в Бундестаг. Партия Ангелы Меркель без нее самой показала слабый результат даже там, где раньше была весьма популярна, и идет теперь на втором месте. Вперед вырвались сторонники вице-канцлера Олафа Штольца. Лидеры набирают более четверти голосов. Таковы предварительные данные ЦИК из более чем 80% округов. Правда, по мнению политологов на отношения России и Германии все это не повлияет.

Во Франции снова протестуют противники санитарных пропусков. Несколько демонстрантов в Ницце пытались прорваться к дому мэра, но полиция разогнала их, применив слезоточивый газ. Акции протеста во Франции начались еще в августе, когда было объявлено, что без ковидного паспорта нельзя будет попасть в кафе, музеи, кинотеатры крупные торговые центры. Также этот документ нужен для путешествия на поездах и самолетах на дальние расстояния.

Турцию охватил политический кризис. Президент Каис Саид приостановил работу парламента и взял все полномочия в свои руки. Оппозиция обвинила его в государственном перевороте. После телеобращения президента военные по его приказу окружили здание парламента и другие государственные объекты, что не помешало сторонникам и противникам главы государства устроить большую драку в центре столицы.

Сербия стягивает войска к границе Косово. Об этом сообщают телеграмм-каналы. В Белграде считают, что сербам, которые живут на территории самопровозглашенной республики, может угрожать опасность со стороны местного населения. Ранее министр обороны Сербии заявил, что армия не допустит погромов. А президент страны Александр Вучич даже беседовал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и прямо говорил ему, что север Косова "оккупирован" подразделениями МВД из Приштины.

Военные маневры наблюдаются и в Афганистане. Там лидеры запрещенной в России группировки "Талибан" выдвинули отряд из тысячи боевиков к границе с Таджикистаном. Новое афганское правительство уверено, что власти этой страны вмешиваются в их внутренние дела. Тем временем, в самом Афганистане постепенно устанавливаются новые порядки. Из последнего – в одной из южных провинций запретили стильные прически и бритье бород. А военачальники столкнулись с неожиданной проблемой: многие боевики, никогда не бывавшие в крупных городах, при малейшей возможности сбегают на импровизированные экскурсии в Кабул. Поведением бойцов недоволен министр обороны – он раскритиковал их за селфи на каруселях с автоматами наперевес.

На острове Пальма люди боятся выходить из дома из-за приближения лавы к морю. Раскаленные потоки, вытекающие из жерла вулкана могут смешаться с соленой водой. Это может вызвать опасную химическую реакцию. Власти просят местных жителей приготовится к возможным выбросам ядовитых газов и кислотным дождям. Сейчас лава находится на расстоянии полутора километров от берега. Извержение вулкана на Канарах продолжается уже вторую неделю, лава уже выжгла территорию в 200 гектаров.

У побережья Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 5 целых 7 десятых. Несмотря на то, что эпицентр находился в нескольких десятках километров от берега и на глубине почти в 100 километров, толчки ощущались даже в столице страны – Маниле. Впрочем, к серьезным разрушениям это не привело, да и местные жители к подобным происшествиям привыкли. Люди, которые живут на побережье, часто даже не строят капитальных домов, предпочитая жить в хлипких временных строениях, которые после очередного землетрясения или цунами легко восстановить.

Китайские школьники начали носить чипированную форму. Вшитые в одежду платы позволяют следить за детьми в режиме реального времени. При малейшей угрозе на телефон учителю или родителям приходит соответствующее уведомление. В администрации школы, где проводится эксперимент, подчеркнули, что это делается не для тотальной слежки за детьми, а только для обеспечения безопасности.