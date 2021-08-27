Очевидцы сообщили о взрыве в английском городе Лемингтон

Мощный взрыв произошел в английском курортном городе Лемингтон. Пользователи выкладывают в Сеть видео с клубами черного дыма, которые поднимаются высоко в небо, видно пламя.

Что произошло, выясняет полиция. По их данным, ЧП случилось на промышленном объекте. Жителей ближайших домов эвакуируют. Остальных попросили оставаться дома, закрыв двери и окна. О пострадавших не сообщается.

На месте, по словам очевидцев, находятся машины скорой помощи. Люди говорят, что перед тем, как разгорелось пламя, они слышали взрыв. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.