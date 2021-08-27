В Германии развесили карты с Калининградской областью в ее составе

В Германии кто-то развесил в одной из земель агитационные плакаты 1949 года, где Калининградская область еще является частью страны. В дело пришлось вмещаться полиции. Опросили всех участников выборов в Бундестаг, которые состоятся в сентябре, но пока концов так и не нашли.

Представители Христианско-демократического союза, за который и агитируют плакаты, сразу заявили, что отношения к компании не имеют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.