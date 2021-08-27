На складе боеприпасов в Казахстане, где были взрывы, хранилось более 500 т тротила

На складе в Казахстане хранилось 500 тонн тротила, сообщает МЧС. Там при взрыве боеприпасов погибли четверо военных, все случилось недалеко от города Тараз. Еще несколько сотрудников МЧС не выходят на связь, их судьба неизвестна, ведутся поиски. По словам очевидцев, сначала они увидели, как склад загорелся, а после услышали 6 мощных взрывов. Спасатели срочно эвакуировали жителей ближайших сел. 1,2 тысячи человек разместили в городских школах. Число раненых увеличилось до 90 человек. Для того чтобы на месте ЧП сохранялся порядок, по тревоге поднят весь личный состав полиции области, это 300 человек, и все военнослужащие – 500 солдат и офицеров. В руководстве Минобороны страны не исключают, что причиной взрывов стала диверсия.

Жителей сразу нескольких районов Узбекистана напугали сильные пылевые торнадо. Выглядело это природное явление весьма устрашающе, однако пылевые вихри ничего не разрушили и скоро успокоились. Синоптики связывают появление торнадо с засушливым летом. По их словам, воздушные воронки образовались из-за слишком резкого перепада давления и температуры.

В Белоруссии выпустили первую партию местного коньяка. Первую бутылку вручили президенту Александру Лукашенко. Создатели напитка рассказали, что в нем ощущаются нотки фруктов и ванили, при этом есть и горечь, которая делает коньяк благороднее. Лукашенко виноделов похвалил, а заодно рассказал, что вырастил у себя в огороде очень вкусные арбузы.