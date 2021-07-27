Раскрасившая свой BMW под машину ДПС жительница Эстонии может лишиться свободы

Жительница Эстонии может попасть за решетку из-за внешнего вида своей машины. Свой белый BMW она оформила в стиле патрульных машин российской ДПС.

По бокам красуется надпись "полиция" и "отдел по борьбе с радарами". Но местные полицейские такого креатива не оценили. Точнее оценили в крупный штраф.

Теперь за свою выходку женщина рискует заплатить более тысячи евро – больше 100 тысяч рублей, если перевести на наши деньги, или же лишиться свободы.

Такое наказание предусмотрено в Эстонии за имитацию раскраски машин экстренных служб. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.