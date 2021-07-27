Новости мира: президент Туниса выполнил требования протестующих, но люди не успокоились

Президент Туниса ввел по всей стране комендантский час и призвал людей избегать уличных столкновений с полицией. Тем не менее, демонстрации на улицах крупных городов продолжаются. Раньше протестующие требовали отставки главы правительства и роспуска парламента. Люди обвиняли чиновников в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике. Президент требования демонстрантов выполнил, но теперь они требуют полной смены политического курса. В центр столицы ввели войска. А вот в курортных регионах, по словам российских туристов, все относительно спокойно.

Частный самолет разбился в окрестностях аэропорта Траки-Тахо в Калифорнии. Воздушное судно заходило на посадку, когда внезапно потеряло управление и рухнуло, не долетев до полосы. На месте крушения возник сильный пожар. Информации о том, сколько человек находилось на борту, пока нет. Причины трагедии также еще не установлены.

Фудзияму открыли для альпинистов. Из-за карантина их не пускали на склоны целый год и вот теперь восхождения на главную гору Японии вновь разрешено. Каждое утро более сотни человек собираются на ее вершине, чтобы встретить восход. Считается, что это помогает душе человека очиститься. Высота Фудзиямы – 3 776 метров. Совершать восхождения обычно разрешено с июля по сентябрь. В остальные месяцы года это слишком опасно.

Эмануэля Макрона сделали великим вождем. Президент Франции посетил Полинезию, и во время церемонии приветствия глава одной из коммун подарила политику новое имя – Те Хакаики Таха`оа, а переводится как "великий вождь, который шагает вперед и пойдет далеко". Макрон растрогался и ответную речь начал с нескольких реплик на языке каждого из островов архипелага. Кроме того, французский лидер заявил о своей поддержке кандидатуры Маркизских островов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На севере Италии сильный град повредил сотни автомобилей. В Сети появились кадры, на которых видно, как водители вынуждены парковать машины с разбитыми стеклами прямо на обочине трассы между Пьяченцой и Пармой. Из-за непогоды произошло множество аварий, но в основном мелких. О пострадавших не сообщается.