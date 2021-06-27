Дональд Трамп проводит в Огайо первый митинг после своего ухода из Белого дома. Он вновь не стал говорить о том, пойдет ли на выборы президента в 2024 году. Трамп считает, что Джо Байден ведет США к катастрофе, и обвинил его в провальной политике в отношении бизнеса и армии.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок ушел в отставку. Он целовался с коллегой в офисе. Парочка попала на скрытые камеры наблюдения. При этом у обоих есть семьи и дети. Но проблема далеко не только в нравственности и морали случившегося. Дело в том, что сам министр велел гражданам соблюдать социальную дистанцию и не целоваться в общественных местах. В своем прошении об отставке он извинился за нарушение правил и попросил прощения у семьи и близких.

Зритель устроил массовую аварию на первом этапе велогонки "Тур де Франс". Мужчина стоял перед телекамерой с плакатом, и не заметил приближающихся велосипедистов. Немецкий спортсмен на полном ходу ударился о картонку и потерял равновесие. Вслед за ним упали не менее 30 человек. Момент попал на видео, оно быстро разлетелось по соцсетям. Из-за падения как минимум трое гонщиков получили ранения. Один не смог дальше ехать. Несмотря на инцидент, заезд продолжился. Вся гонка протяженностью более 3 тысяч километров завершится 18 июля.