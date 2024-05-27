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Новости

27 мая, 19:45

В мире

Новости мира: австралийский пилот сумел увести падающий самолет от домов

Новости мира: австралийский пилот сумел увести падающий самолет от домов

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В Австралии пилот после отказа двигателя сумел увести воздушное судно от жилых домов и промзоны. На камеру беспилотника попал момент, как легкомоторный самолет пролетает над крышами. Но летчику удалось не только удержать машину в воздухе, но и самостоятельно зайти на посадку.

Между тем на чемпионате Европы среди фокусников победу одержал россиянин Владимир Григорьев. А Артем Щукин занял второе место. Они соревновались с сильнейшими иллюзионистами из европейских стран.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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