Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

В мире

Новости мира: в Париже полицейские применили слезоточивый газ против экоактивистов

Новости мира: в Париже полицейские применили слезоточивый газ против экоактивистов

В Белграде прошел митинг в поддержку президента Сербии

Новости часа: мэр Мариуполя сообщил об отсутствии пострадавших при обстреле ВСУ

Власти Мексики подняли уровень опасности из-за активности вулкана Попокатепетль

В США разгорелся скандал, связанный с делом об убийстве Джорджа Флойда

Албанские силовики поменяли флаг Сербии на флаг Косово в администрации Зубин-Потока

Новости часа: ЦБ РФ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке

Эксперты рассказали, в какие страны можно будет улететь транзитом через Грузию

Новости часа: Гознак сообщил о готовности к выпуску биометрических загранпаспортов

Президент Грузии раскритиковала правительство за возобновление прямых рейсов с РФ

В Париже полицейские применили слезоточивый газ против экоактивистов, которые пытались сорвать общее собрание французской энергетической компании TotalEnergies. Демонстранты держали плакаты с надписями "Больше ни одного проекта в сфере ископаемого топлива" и скандировали лозунг "Акционеры, ваша прибыль – преступление против человечества!".

В Южной Корее пассажир авиакомпании Asiana Airlines за несколько минут до посадки решил открыть дверь запасного выхода. На борту в этот момент находились 194 человека. Четверым из них после разгерметизации салона стало плохо, после приземления их доставили в больницу. Виновник ЧП задержан, полиция выясняет мотивы его поступка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика