Новости мира: в Париже полицейские применили слезоточивый газ против экоактивистов

В Париже полицейские применили слезоточивый газ против экоактивистов, которые пытались сорвать общее собрание французской энергетической компании TotalEnergies. Демонстранты держали плакаты с надписями "Больше ни одного проекта в сфере ископаемого топлива" и скандировали лозунг "Акционеры, ваша прибыль – преступление против человечества!".

В Южной Корее пассажир авиакомпании Asiana Airlines за несколько минут до посадки решил открыть дверь запасного выхода. На борту в этот момент находились 194 человека. Четверым из них после разгерметизации салона стало плохо, после приземления их доставили в больницу. Виновник ЧП задержан, полиция выясняет мотивы его поступка.

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