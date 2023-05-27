В Белграде прошел митинг в поддержку президента Сербии

В центре Белграда прошел митинг в поддержку президента Сербии Александра Вучича. Шествие организовала Сербская прогрессивная партия. Возглавил его сам глава государства.

Для начала он объявил минуту молчания в память о жертвах двух инцидентов со стрельбой в школах, где погибли в общей сложности 16 человек. В своем выступлении Вучич заявил, что уйдет с поста главы партии, и выразил готовность к диалогу с оппозицией, однако категорически отверг требование оппозиции учредить в стране переходное правительство.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.