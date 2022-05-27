Кипр 1 июня снимет все коронавирусные ограничения для путешественников – СМИ

Кипр 1 июня снимет все коронавирусные ограничения для путешественников. Об этом сообщили местные СМИ.

Компания ЗАО "Москва-Макдоналдс" зарегистрировала домен veseloivkusno.ru.

Аэропорт Сочи в пик летнего сезона ожидает до 40 тысяч пассажиров в сутки.

