Тысяча школьников одновременно сыграли на домбре в Казахстане

В Казахстане тысяча школьников одновременно сыграли на домбре – национальном музыкальном инструменте. Так они отметили окончание учебного года.

Их урок планируют внести в Книгу рекордов Гиннеса. Это первый случай в мире, когда на инструменте сыграли более тысячи учеников одной школы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



