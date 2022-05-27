На юге Перу произошло землетрясение

На юге Перу произошло сильное землетрясение. Рано утром в сейсмологическом центре зафиксировали толчки магнитудой 7,2. По данным экспертов, эпицентр находился в 80 километрах от города Хульяка с населением 250 тысяч человек. Сведений о разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Суд Кишинева отправил Игоря Додона под домашний арест на время следствия. Пока на 30 суток. Если за это время прокуратура не передаст документы в суд – срок могут продлить. И даже изменить меру пресечения. Додону грозит до 20 лет лишения свободы. Он проходит по четырем тяжким статьям. Экс-президента Молдавии обвиняют в том числе в коррупции и госизмене. В молдавской Соцпартии все это назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика. Сам Додон заявил, что все обвинения против него сфабрикованы.

Президенту Аргентины пришлось просить денег в долг, чтобы оплатить штрафы. Альберто Фернандеса обвиняют в нарушении карантина из-за коронавируса, который он сам же и установил. Наказание грозит вплоть до тюремного заключения. Но президенту пока предложили решить вопрос финансово. Правда, сумма оказалась такой, что Фернандес взял кредит в 24 тысячи долларов. В нарушении карантина обвиняют и первую леди. В СМИ оказались фото с веселой вечеринки летом 2020 года по поводу ее дня рождения.

Итальянские футбольные фанаты никак не успокоятся. Второй день подряд болельщики клуба "Рома" отмечают победу своей команды в Лиге конференций. В финале турнира, который проводился впервые в истории, итальянский клуб обыграл нидерландский "Фейенорд" со счетом 1:0. После этого на улицы Рима вышли десятки тысяч фанатов, которые блокировали движение в городе.