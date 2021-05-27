"Олимпийский штамм" коронавируса может появиться после летних Игр в Токио. Этого опасаются японские врачи.

Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. По планам, приедут представители примерно 200 стран. Медики предполагают, что из-за этого все разнообразные штаммы вируса сконцентрируются в Токио.

Игры уже переносили из-за пандемии. И на этот раз опросы показывают, что большинство японцев против их проведения этим летом. Между тем, Евросоюз поддерживает идею больше не откладывать Олимпиаду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.