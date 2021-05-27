В австралийском штате Виктория вводят недельный карантин из-за вспышки случаев COVID-19

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В австралийском штате Виктория вводят жесткий карантин до 3 июня. Там произошла новая вспышка COVID-19. За сутки заболели 12 жителей, всего заражены 34. Во время действия ограничений жители могут покидать дома только для покупки еды, поездки на работу, к врачу, на вакцинацию или ради занятий спортом. При этом от места жительства нельзя отходить более, чем на пять километров. Маски обязательны даже на улице.

Facebook больше не будет удалять посты с информацией об искусственном происхождении коронавируса, пишут СМИ со ссылкой на представителя компании. Ограничения ввели в феврале этого года, а снять решили из-за продолжения международного расследования. Делегация ВОЗ уже побывала в Ухане, но пока так и не смогла определить, откуда взялась зараза, которая потрясла весь мир.



Тунис настроился на туристический сезон. Там отменил ПЦР-тесты и карантин для тех, кто сделал прививки или уже переболел коронавирусом. Они должны предоставить документ о вакцинации с QR-кодом, либо выписку из больницы. При этом страна оставила за собой право проводить выборочные экспресс-тесты прямо в аэропорту. Обладатели положительного результата отправятся вместо пляжа на длительную самоизоляцию



"Желтый грибок" – третий вид плесени, который нашли в Индии как осложнение коронавируса, россиянам не угрожает. Об этом говорят эксперты медицинского сообщества. Для его распространения нужны особые климатические условия, в России их просто нет. Вообще, Индия стала первой страной, где такой грибок обнаружили у человека. Обычно им заражаются рептилии.

В Огайо объявили первого победителя лотереи среди привитых от коронавируса. Местная жительница выиграла миллион долларов. О старте акции объявил недавно губернатор. Всего счастливчиков будет пятеро – по одному в неделю. Для участия в лотерее зарегистрировались 2,7 миллиона жителей штата. О таких щедрых поощрениях и розыгрышах среди привитых заявили также власти Нью-Йорка, Мэриленда и Колорадо. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.