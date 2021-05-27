Новости мира: восемь человек погибли в результате стрельбы в США

В американском Сан-Хосе пожилой работник местного транспортного управления утроил стрельбу. Сначала он поджег свой собственный дом, а потом с ружьем наперевес отправился к зданию, где проходило собрание профсоюза. Мужчина застрелил восемь человек, еще нескольких ранил, после чего покончил с собой. В четверг, 27 мая, в США в память погибших будут приспущены флаги над правительственными зданиями. Президент Джо Байден снова заговорил об ужесточении правил покупки гражданами оружия, чтобы остановить, как он выразился, эпидемию насилия.

По меньшей мере три человека погибли на востоке Индии из-за мощного циклона "Яас". Ураганный ветер оборвал линии электропередачи, разрушены десятки домов, несколько деревень затоплены. Из прибрежных районов спасатели и военные эвакуировали около трех с половиной миллионов человек. При этом власти призвали медиков ни при каких условиях не закрывать пункты вакцинации от коронавируса.

В Лондоне напали на известную активистку движения Black Lives Matter Сашу Джонсон. Девушка получила несколько огнестрельных ранений и находится в больнице. Ее друзья считают, что нападение связано именно с ее деятельностью по борьбе с расизмом. Они устраивают митинги и требуют от полиции решительных действий. Сотрудники Скотланд-Ярда уже задержали пятерых подозреваемых.

В Мексике жители штата Хуану Камачо едва не казнили депутата регионального парламента. Политик на выборах обещал повысить уровень жизни, но после избрания, по мнению людей, ничего не сделал. Избиратели не стали ждать новых выборов, а просто выследили депутата и устроили самый настоящий суд Линча. Депутату уже накинули петлю на шею, но он вынул из карманов все деньги, какие у него с собой были, и избиратели решили, что им этого достаточно.

В Европе стали использовать поезда на водороде. Они доказали свою эффективность в решении экологических проблем. Поезда на таком чистом топливе сейчас курсируют по Франции, Германии и других странах. Общая сумма поездок – почти 200 тысяч километров. Эксперты говорят, что водородное топливо – лучшая альтернатива дизельному. Причем, чтобы перейти на него, не нужно даже производить новые поезда. Можно модернизировать уже имеющиеся дизельные локомотивы.