Новости мира: у берегов Шри-Ланки загорелся контейнеровоз, перевозивший химикаты

У берегов Шри-Ланки загорелся контейнеровоз, перевозивший химикаты. Некоторое время назад на борту раздался взрыв. К месту ЧП вышли пять буксиров и корабль ВМС Шри-Ланки, стоявший на якоре неподалеку. Экипаж судна эвакуировали, сейчас корабль свободно дрейфует. За борт упало несколько контейнеров с отравляющими веществами. Спасатели разрабатывают план, как не допустить экологической катастрофы.

В Сирии президентские выборы закончились стихийными митингами. После закрытия участков тысячи людей вышли и выехали на улицы Дамаска. На главной площади столицы скопилась масса автомобилей. Люди выкрикивали патриотические лозунги и размахивали портретами действующего президента Башара Асада. Итоги голосования еще не подведены, но мало кто сомневается в его победе. Дипломаты США, Турции и стран ЕС уже прозрачно намекнули, что их страны, скорее всего, итоги выборов в Сирии не признают.

В американском Сан-Хосе пожилой работник местного транспортного управления утроил стрельбу. Сначала он поджег свой собственный дом, а потом с ружьем наперевес отправился к зданию, где проходило собрание профсоюза. Мужчина застрелил восемь человек, еще нескольких ранил, после чего покончил с собой. В четверг, 27 мая, в США в память погибших будут приспущены флаги над правительственными зданиями. Президент Джо Байден снова заговорил об ужесточении правил покупки гражданами оружия, чтобы остановить, как он выразился, эпидемию насилия.

По меньшей мере три человека погибли на востоке Индии из-за мощного циклона "Яас". Ураганный ветер оборвал линии электропередачи, разрушены десятки домов, несколько деревень затоплены. Из прибрежных районов спасатели и военные эвакуировали около трех с половиной миллионов человек. При этом власти призвали медиков ни при каких условиях не закрывать пункты вакцинации от коронавируса.

В Мексике жители штата Хуану Камачо едва не казнили депутата регионального парламента. Политик на выборах обещал повысить уровень жизни, но после избрания, по мнению людей, ничего не сделал. Избиратели не стали ждать новых выборов, а просто выследили депутата и устроили самый настоящий суд Линча. Депутату уже накинули петлю на шею, но он вынул из карманов все деньги, какие у него с собой были, и избиратели решили, что им этого достаточно.

Тунис отменяет ПЦР-тесты и карантин для туристов, которые сделали прививки от коронавируса или переболели COVID-19. Всем остальным по-прежнему придется по прибытии в страну предъявить справку о результатах тестирования или справку о выписке из больницы после лечения. Кроме того, первую неделю отпуска турист будет вынужден провести взаперти. Также всех без исключения приезжих в аэропорту могут попросить пройти экспресс-тест и при положительном результате отправить на длительную изоляцию.

Новое грибковое заболевание, обнаруженное в Индии, не угрожает россиянам. По мнению ученых, так называемый "желтый грибок" распространяется только в определенной климатической зоне к которой Россия не относится. Вообще этот грибок раньше находили только у рептилий, у человека он обнаружен впервые. Медики объясняют это тем, что организмы пациентов были ослаблены коронавирусом.