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Такер Карлсон опубликовал видеообращение после увольнения с канала Fox News

Такер Карлсон опубликовал видеообращение после увольнения с канала Fox News

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Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первый видеоролик после увольнения с канала Fox News. Начал он со скандального заявления о том, что в американских СМИ запрещено обсуждать важные темы.

О темах, которые в настоящее время появляются в американских шоу, через пять лет люди даже не вспомнят, заявил Карлсон. Свою речь журналист завершил словами, что в Америке все же остались места, где можно услышать правду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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