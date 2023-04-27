Такер Карлсон опубликовал видеообращение после увольнения с канала Fox News

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал первый видеоролик после увольнения с канала Fox News. Начал он со скандального заявления о том, что в американских СМИ запрещено обсуждать важные темы.

О темах, которые в настоящее время появляются в американских шоу, через пять лет люди даже не вспомнят, заявил Карлсон. Свою речь журналист завершил словами, что в Америке все же остались места, где можно услышать правду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.







