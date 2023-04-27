Испания обратилась за помощью к Еврокомиссии из-за засухи в стране

Испания просит денег на воду. В стране серьезная засуха, которая угрожает фермерам, поэтому власти обратились за помощью к Еврокомиссии. Об этом пишут местные СМИ.

В Старом Свете на сельское хозяйство в 2023 году выделили 456 миллионов евро. Однако, как сообщает ряд СМИ, уже половина этих денег потрачена на помощь странам, которые понесли убытки из-за дешевого украинского зерна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





