В США журналист осудил коллег за то, что они замалчивают теракт на "Северных потоках"

Американского активиста силой вывели из зала Колумбийского университета, где проходила встреча с главными редакторами СМИ страны. Хосе Вега начал говорить о взрывах на "Северных потоках" и увольнении ведущего Fox News Такера Карлсона.

Модераторы дискуссии сначала просили активиста замолчать, а затем вызвали полицию. Тем не менее Вега успел обвинить администрацию Байдена в теракте на газопроводе и преследовании журналиста, который критиковал позицию США в украинском конфликте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



