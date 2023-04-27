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В мире

В США журналист осудил коллег за то, что они замалчивают теракт на "Северных потоках"

В США журналист осудил коллег за то, что они замалчивают теракт на "Северных потоках"

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Американского активиста силой вывели из зала Колумбийского университета, где проходила встреча с главными редакторами СМИ страны. Хосе Вега начал говорить о взрывах на "Северных потоках" и увольнении ведущего Fox News Такера Карлсона.

Модераторы дискуссии сначала просили активиста замолчать, а затем вызвали полицию. Тем не менее Вега успел обвинить администрацию Байдена в теракте на газопроводе и преследовании журналиста, который критиковал позицию США в украинском конфликте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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