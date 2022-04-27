Российские военные за сутки эвакуировали в РФ более 16,4 тыс жителей ДНР, ЛНР и Украины

Российские военные за сутки эвакуировали в РФ более 16,4 тысячи жителей ДНР, ЛНР и Украины.

Минобороны: Украина готовит провокацию против ВС РФ на месте обстрелянного ВСУ рынка в Лисичанске.

Росстат: Выпуск легковых автомобилей в РФ в марте рухнул больше чем на 72,1%.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.