Илон Маск потерял 29 млрд долларов после объявления о покупке Twitter

Состояние предпринимателя Илона Маска уменьшилось примерно на 29 миллиардов долларов на следующий день после объявления о покупке сети микроблогов Twitter. Об этом свидетельствуют данные журнала Forbes.

Ранее стало известно, что Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes. Основатель Space X и Tesla за год увеличил свое состояние на 68 миллиардов долларов – до 219.