В Киеве демонтировали памятник украинскому и российскому рабочим. Скульптурная группа располагалась под огромной аркой, которая носила называлась "Дружба народов". Теперь местные власти ее переименуют в Арку свободы украинского народа.

Кроме того, по сообщениям местных СМИ, городской совет Киева рассматривает вопрос о переименовании около 300 объектов в городе. Большая часть их нынешних названий связана с городами России и Белоруссии, однако есть среди них и объекты, названные в честь писателей, художников и ученых.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.