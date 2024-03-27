Новости часа: ЕС удержит пять миллиардов евро с замороженных российских активов

Евросоюз решил удержать пять миллиардов евро с замороженных российских активов на покрытие затрат по юридическим разбирательствам. Эти деньги не передадут Украине, как планировалось ранее, пишет 27 марта газета Politico. Сумма станет так называемым буфером, который позволит покрыть потенциальные риски и оплатить текущие расходы.

Тем временем президент Бразилии Лула да Силва совершил досадную ошибку. Он публично перепутал президента Франции Эммануэля Макрона с экс-главой государства Николя Саркози во время его официального визита.

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