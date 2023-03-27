Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 14:30

В мире

Сотрудники Лувра вышли на забастовку против пенсионной реформы

Сотрудники Лувра вышли на забастовку против пенсионной реформы

Новости часа: в Кремле заявили о причастности спецслужб к терактам на "Северных потоках"

Новости часа: Собянин поздравил со Всемирным днем театра деятелей театрального искусства

Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта

Новости часа: Собянин объявил о скором открытии Театра Эстрады после реставрации

Премьер-министр Израиля объявил, что приостановит судебную реформу – СМИ

Вылеты из аэропорта Бен-Гурион приостановили на фоне массовых протестов в Израиле

Гигантскую китовую акулу заметили у берегов Хургады

Жители Бали пожаловались на заселенную россиянами "маленькую Москву"

В ООН опубликовали доклад о дискриминации Украинской православной церкви

Одна из самых культурных забастовок в данный момент проходит во Франции. Там сотрудники Лувра выражают протест насчет пенсионной реформы, которую правительство продвигает, несмотря на миллионные демонстрации по всей стране.

27 марта участники музейного профсоюза закрыли галерею, а посетителей не впустили. Возобновлять работу в этот день тоже не планируют. Полиция на месте, следит за тем, что происходит, пока обходится без столкновений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика