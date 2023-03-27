27 марта, 14:30В мире
Сотрудники Лувра вышли на забастовку против пенсионной реформы
Одна из самых культурных забастовок в данный момент проходит во Франции. Там сотрудники Лувра выражают протест насчет пенсионной реформы, которую правительство продвигает, несмотря на миллионные демонстрации по всей стране.
27 марта участники музейного профсоюза закрыли галерею, а посетителей не впустили. Возобновлять работу в этот день тоже не планируют. Полиция на месте, следит за тем, что происходит, пока обходится без столкновений.
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