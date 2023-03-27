Вылеты из аэропорта Бен-Гурион приостановили на фоне массовых протестов в Израиле. Об этом сообщили местные СМИ.

Также о начале забастовки объявил и профсоюз врачей. Со вторника, 28 марта, система здравоохранения в Израиле будет практически парализована.

Ранее президент страны Ицхак Герцог призвал остановить процесс судебной реформы. Он обратился к премьер-министру Биньямин Нетаньяху и правительству и заявил, что сделать это нужно немедленно, ведь в стране происходит раскол. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.