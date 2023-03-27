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Новости мира: во Франции продолжились протесты против пенсионной реформы

Новости мира: во Франции продолжились протесты против пенсионной реформы

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Несколько полицейских машин сожгли в ходе беспорядков на западе Франции

Баррикады из мусора, разбитые витрины и костры на улицах – протесты против пенсионной реформы во Франции продолжились. На одной из акций сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона, а рядом с площадью Согласия в Париже появились граффити с надписями "Смерть королю". Это исторический революционный лозунг. Всего по стране в данный момент более трех миллионов протестующих. В их числе есть и некоторые полицейские. Если правительство не прислушается, инициаторы обещают 28 марта полностью парализовать страну.

Около сотни активистов задержали в Эйндховене, это в Нидерландах. Люди заблокировали работу местного аэропорта. По их мнению, правительство мало делает, чтобы сохранить природу, поэтому действовать надо самим. Активисты начали с авиаперевозок, которые вредят окружающей среде. В результате несколько вылетов были отменены. Не сумев уговорить манифестантов, силовики брали участников за руки и за ноги и относили в специально пригнанные автобусы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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