Новости мира: марш фермеров парализовал центр Варшавы

Марш фермеров в Варшаве парализовал центр города. Его участники запускают петарды и жгут дымовые шашки. В отличие от остальных городов, где аграрии вышли на митинги, в Варшаву не стали привозить тяжелую технику. Производители требуют от властей страны отказаться от закупки дешевой украинской сельхозпродукции.

В Молдавии отменили десятки междугородних авторейсов. Перевозчики устроили двухдневную забастовку. Они требуют, чтобы власти отказались от поправок в автомобильный кодекс, которые должны вступить в силу 1 марта. Местные СМИ сообщают, что в девяти районах Молдавии уехать из одного города в другой почти невозможно.

В Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки лихорадки денге. Всего с начала 2024 года зафиксировали около 30 тысяч случаев, при этом ситуация обострилась из-за сильных ливней.

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