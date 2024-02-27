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27 февраля, 15:45

В мире

Новости мира: польские фермеры объявили о кульминации национального протеста

Новости мира: польские фермеры объявили о кульминации национального протеста

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На железнодорожные пути в Польше высыпали украинское зерно

Крупная акция фермеров проходит в Варшаве 27 февраля. Аграрии объявили о кульминации национального протеста, к ним присоединились шахтеры и охотники. Тысячи человек собрались у дворца культуры и науки на Площади парадов. Известно, что фермеры требуют прекратить завозить в Польшу сельхозпродукцию с Украины и отказаться от зеленого курса Евросоюза.

В США создают коммунистическую партию. Об этом объявили нью-йоркские активисты. Они вышли на митинг в Бруклине с красными флагами и революционными транспарантами.

В большинстве регионов Перу ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки лихорадки денге. Всего с начала 2024 года зафиксировали около 30 тысяч случаев, при этом ситуация обострилась из-за сильных ливней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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