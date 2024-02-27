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Новости

27 февраля, 13:30

В мире

Новости мира: в Польше подготовили марш против сельскохозяйственной политики Евросоюза

Новости мира: в Польше подготовили марш против сельскохозяйственной политики Евросоюза

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В Польше начинается марш против сельскохозяйственной политики Евросоюза. Тысячи человек приехали со всей страны, чтобы принять в нем участие. Организаторы обещают, что событие будет мирным и пешим. По предварительным оценкам, маршем пройдут от 30 до 50 тысяч человек. При этом некоторые дороги, которые ведут к Варшаве, остаются заблокированными сельхозтехникой.

Четыре подводных кабеля, которые связывают Европу и Азию, повреждены в Красном море в результате атаки хуситов, пишут зарубежные СМИ. Это не главные коммуникации, но на восстановление, по предварительным данным, уйдет несколько недель. Сразу после атаки серьезные перебои в работе интернета возникли в Индии и странах Персидского залива.

"Барселона" лишила статуса легенды клуба осужденного за изнасилование экс-футболиста Дани Алвеса. Решение в руководстве каталонцев было принято единогласно. Алвес получил 4,5 года колонии после нападения на девушку в ночном клубе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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