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Новости

27 февраля, 11:30

В мире

Новости мира: в Узбекистане поэтапно снимут ограничения на работу газовых заправок

Новости мира: в Узбекистане поэтапно снимут ограничения на работу газовых заправок

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В Узбекистане возобновляют работу газовые заправки после дефицита топлива и сильных холодов. У заездов на территорию АЗС началась давка. Временные ограничения на продажу газа в стране вводили с 2018 года из-за снижения поставок топлива.

Президент США Джо Байден пообещал заключить соглашение о прекращении огня в Газе до конца недели. Политическое заявление он сделал за поеданием мятного мороженого и ссылался при этом на слова своего помощника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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