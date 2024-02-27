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Новости

27 февраля, 08:30

В мире

Новости мира: в Израиле сообщили о повреждении хуситами подводных интернет-кабелей

Новости мира: в Израиле сообщили о повреждении хуситами подводных интернет-кабелей

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Новости мира: антиправительственная акция в Израиле закончилась задержаниями

Новости мира: более 20 человек задержали во время антиправительственной акции в Тель-Авиве

Новости мира: более 20 человек задержали во время антиправительственной акции в Израиле

Хуситы нанесли удар по интернету. Израильские СМИ сообщают, что подорван один из подводных кабелей всемирной паутины. Есть сообщения о сбоях Сети на Ближнем Востоке. Починка может стоить миллиарды долларов.

Пожарные бригады города Холи в американской Миннесоте всю ночь боролись с масштабным возгоранием на зерновом элеваторе. Потребовалось много воды и пришлось отключить ее подачу в бюджетных учреждениях. Из-за этого в школах организовали внеплановый выходной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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