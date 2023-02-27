Актуальный репортаж: в Венеции из-за засухи пересохло почти 150 каналов

Венеция оказалась практически в бедственном положении. По данным The Guardian, в городе пересохло около 150 каналов.

Засуха длится уже несколько месяцев из-за отсутствия дождей. Без работы остались гандольеры, которые зарабатывали на туристах. Нарушена работа такси и городских служб экстренной помощи, так как они передвигаются по воде.

Бывало ли такое раньше? И что происходит, когда уровень воды в Венеции меняется в любую сторону? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.