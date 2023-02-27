Новости мира: в Германии отменили концерт музыканта Уотерса из-за пророссийской позиции

В Германии отменили концерт рок-исполнителя Роджера Уотерса из-за его пророссийской позиции. Выступление одного из основателей группы Pink Floyd было запланировано на май. Официальной причиной названы "антисемитские высказывания" Уотерса. Ранее музыкант в интервью местным СМИ заявлял, что конфликт на Украине спровоцирован Западом, который отверг мирные предложения России. С такой же позицией Уотерс обращался к участникам Совета безопасности ООН.

Также в Германии более двух тысяч человек вышли на улицы с требованием закрыть американскую базу Рамштайн и заставить Киев начать переговоры о мире. Митингующие собрались у базы ВВС США. Именно там в последние месяцы собираются министры обороны стран НАТО, чтобы обсудить очередной пакет военной помощи Киеву. Собравшиеся держали плакаты с надписями "Американец, отправляйся домой". Некоторые принесли флаги России и Донецкой Народной Республики.

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