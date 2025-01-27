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27 января, 08:45

Общество

Микроквартиры в Японии стали решением для жизни в больших городах

Микроквартиры в Японии стали решением для жизни в больших городах

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Микроквартиры в Японии – решение для жителей крупных городов с высокой стоимостью жилья. Их площадь составляет от 6 до 13 квадратных метров, а пространство организовано максимально функционально.

Прихожая совмещается с кухней, кабинет – с гостиной. Спальни, как правило, нет: японцы спят на матрасах или на встроенных кроватях. При достаточной высоте потолков комнаты часто делают двухэтажными, а кровати-шкафы раскладывают только на ночь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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