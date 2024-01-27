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Новости

27 января, 11:30

В мире

Джо Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики

Джо Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики

10 американских штатов направили своих военных к границе с Мексикой в районе Техаса

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Президент США Джо Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики. Губернатор Техаса сообщил, что уже отправил в другие части США больше 100 тысяч незаконных мигрантов, почти половину из них отвезли в Нью-Йорк. Ранее он объявил, что администрация страны не смогла исполнить свои обязанности по защите границы.

Тем временем в Красном море загорелся танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura. ЧП произошло после атаки со стороны йеменских хуситов, которые заявляют, что продолжат наносить удары по идущим в море судам, связанным с Израилем или направляющимся в израильские порты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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