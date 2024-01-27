Президент США Джо Байден заявил, что собирается закрыть границу для нелегальных беженцев из Мексики. Губернатор Техаса сообщил, что уже отправил в другие части США больше 100 тысяч незаконных мигрантов, почти половину из них отвезли в Нью-Йорк. Ранее он объявил, что администрация страны не смогла исполнить свои обязанности по защите границы.

Тем временем в Красном море загорелся танкер одного из крупнейших в мире сырьевых трейдеров Trafigura. ЧП произошло после атаки со стороны йеменских хуситов, которые заявляют, что продолжат наносить удары по идущим в море судам, связанным с Израилем или направляющимся в израильские порты.

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