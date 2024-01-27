10 американских штатов направили своих военных к границе с Мексикой в районе Техаса

Национальная гвардия Техаса готовится противостоять и мигрантам, и федеральным силовикам. Военные штата проводят операцию "Одинокая звезда" и набирают добровольцев, готовых встать на защиту границы с Мексикой. Техас поддержали 25 штатов, как минимум 10 из них отправили своих военных для помощи на границе.

Тем временем писательница Элизабет Джин Кэролл получит от Дональда Трампа 83 миллиона долларов. Такую компенсацию назначил суд присяжных в Нью-Йорке. Кэролл ранее обвинила бывшего президента США в изнасиловании, клевете и потребовала возместить моральный ущерб.

Кроме того, во французском городе Генгам начались беспорядки после заявления нового премьер-министра страны Габриэля Атталя. Накануне он попытался договориться с одним из инициаторов фермерских протестов и согласился пойти на ряд уступок. Однако митингующие назвали это "дешевой постановкой".

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