Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 07:30

В мире

10 американских штатов направили своих военных к границе с Мексикой в районе Техаса

10 американских штатов направили своих военных к границе с Мексикой в районе Техаса

Компания LandSpace успешно протестировала технологию вертикальной посадки ракеты

Центральные и западные районы Хан-Юниса сектора Газа подверглись бомбардировкам

Новости мира: жители Техаса выступили против миграционной политики Байдена

В американском Техасе выступили против миграционной политики Байдена

Фермеры облили навозом административное здание во Франции

Централизованную вакцинацию от лихорадки денге провели в Бразилии

Подземные толчки вновь зафиксировали в Казахстане

Пожар охватил крупнейшую частную клинику в Иране

Новости мира: французские фермеры пообещали заблокировать Париж 26 января

Национальная гвардия Техаса готовится противостоять и мигрантам, и федеральным силовикам. Военные штата проводят операцию "Одинокая звезда" и набирают добровольцев, готовых встать на защиту границы с Мексикой. Техас поддержали 25 штатов, как минимум 10 из них отправили своих военных для помощи на границе.

Тем временем писательница Элизабет Джин Кэролл получит от Дональда Трампа 83 миллиона долларов. Такую компенсацию назначил суд присяжных в Нью-Йорке. Кэролл ранее обвинила бывшего президента США в изнасиловании, клевете и потребовала возместить моральный ущерб.

Кроме того, во французском городе Генгам начались беспорядки после заявления нового премьер-министра страны Габриэля Атталя. Накануне он попытался договориться с одним из инициаторов фермерских протестов и согласился пойти на ряд уступок. Однако митингующие назвали это "дешевой постановкой".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика