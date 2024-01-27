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27 января, 09:30

В мире

Компания LandSpace успешно протестировала технологию вертикальной посадки ракеты

Компания LandSpace успешно протестировала технологию вертикальной посадки ракеты

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Компания LandSpace успешно протестировала технологию вертикальной посадки ракеты "Чжуцзюэ-3". Аппарат поднялся в воздух на несколько сотен метров, по плану сместился в сторону и приземлился в указанную точку.

Тем временем национальная гвардия Техаса готовится противостоять мигрантам и федеральным силовикам. Военные штата проводят операцию "Одинокая звезда" и набирают добровольцев, готовых встать на защиту границы с Мексикой.

Кроме того, во французском городе Генгам начались беспорядки после заявления нового премьер-министра страны Габриэля Атталя. Накануне он попытался договориться с одним из инициаторов фермерских протестов и согласился пойти на ряд уступок. Однако остальные митингующие назвали это "дешевой постановкой".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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