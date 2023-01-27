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27 января, 17:45

В мире

Полиция Италии показала видео из квартиры, где скрывался главарь "Коза Ностры"

Полиция Италии показала видео из квартиры, где скрывался главарь "Коза Ностры"

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Итальянская полиция опубликовала видео из квартиры, в которой скрывался главарь "Коза Ностры" Маттео Денаро. На кадрах видно, как на стенах его гостиной висят постеры из фильмов "Джокер" и "Крестный отец". В одной из комнат был оборудован мини спортзал, а часть шкафов завалена коробками из-под кроссовок.

Денаро, которого считают одним из последних "крестных отцов" итальянской мафии, скрывался от правосудия с 1993 года, его задержали во время масштабной полицейской спецоперации.

Маттео Денаро возглавлял список самых разыскиваемых преступником страны. По оценке полиции, он может быть причастен к убийству не менее 50 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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