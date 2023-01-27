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27 января, 16:30

В мире

Самый большой город Новой Зеландии затопило после ливней

Самый большой город Новой Зеландии затопило после ливней

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В Новой Зеландии произошло сильное наводнение из-за ливней. В крупнейшем городе страны – Окленде – объявлено чрезвычайное положение. Там повреждены сотни домов, затоплены аэропорт, продуктовые магазины и аптеки.

По данным местных СМИ, как минимум один человек погиб, его тело обнаружили в сливной трубе. Местные власти предупредили население, что аварийные службы уже перегружены работой, а ситуация в городе может осложниться, ожидается новый прилив воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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