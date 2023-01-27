Принц Эндрю лишился покоев в Букингемском дворце из-за обвинения в изнасиловании – СМИ

Утративший ряд титулов из-за обвинений в изнасиловании британский принц Эндрю лишился своих спальных покоев в Букингемском дворце, оттуда уже вывезли все его вещи. Об этом сообщила газета Sun со ссылкой на источники.

Ранее 39-летняя правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила второго сына Елизаветы II в насилии. По словам женщины, это произошло, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю вины не признал, но выплатил Джуффре компенсацию в размере порядка 12 миллионов фунтов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

.