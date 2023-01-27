Уголовные дела завели на священников УПЦ

Уголовные дела стали заводить на священников УПЦ Московского Патриархата. Причиной для подобного делопроизводства может стать Библия на русском языке. Украинские власти организовали конфискацию православных храмов, а также обыски в кельях.

Как прокомментировали политологи, украинские власти пытаются избавиться не только от напоминаний о России. По словам экспертом, если запретят УПЦ, то раскол на Украине по своим масштабам достигнет пика. Подробнее о том, что происходит с православными храмами на территории Украины, – в эфире телеканала Москва 24.