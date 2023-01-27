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Уголовные дела завели на священников УПЦ

Уголовные дела завели на священников УПЦ

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Уголовные дела стали заводить на священников УПЦ Московского Патриархата. Причиной для подобного делопроизводства может стать Библия на русском языке. Украинские власти организовали конфискацию православных храмов, а также обыски в кельях.

Как прокомментировали политологи, украинские власти пытаются избавиться не только от напоминаний о России. По словам экспертом, если запретят УПЦ, то раскол на Украине по своим масштабам достигнет пика. Подробнее о том, что происходит с православными храмами на территории Украины, – в эфире телеканала Москва 24.

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