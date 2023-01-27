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Минобороны Дании предложило призывать женщин на срочную службу

Минобороны Дании предложило призывать женщин на срочную службу

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Минобороны Дании предложило призывать женщин на срочную службу. Кроме того, в ведомстве хотят продлить срок обязательной военной службы для мужчин. Представители ведомства считают, что это необходимо для защиты страны в условиях военной угрозы из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил местный телеканал TB2.

Также в Минобороны Дании отметили, что не могут позволить себе отправлять военную технику на Украину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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