Минобороны Дании предложило призывать женщин на срочную службу. Кроме того, в ведомстве хотят продлить срок обязательной военной службы для мужчин. Представители ведомства считают, что это необходимо для защиты страны в условиях военной угрозы из-за конфликта на Украине. Об этом сообщил местный телеканал TB2.

Также в Минобороны Дании отметили, что не могут позволить себе отправлять военную технику на Украину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.