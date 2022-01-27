Москвичам рассказали о событиях в мире

Великобритания возвращается к нормальной жизни. С 27 января там отменяют почти все антиковидные ограничения. Маски можно не носить, а люди, работавшие удаленно, могут вернуться в офисы. Также не будут больше в обязательном порядке проверять ковидные сертификаты. Заведения сами смогут решить, требовать документ или нет. В дальнейшем планируется отменить даже самоизоляцию для больных – к коронавирусу будут относиться как к простуде. Такой подход британское правительство объясняет крайне успешной программой по ревакцинации жителей. В стране бустерные прививки сделали более 60%. Свыше 80% полностью вакцинированы.

В Лондоне белый лебедь парализовал работу метро. Птица уселась на путях в час пик и решила отдохнуть. Она спокойно смотрела на людей и не двигалась с места. А вот пассажиры очень переживали, что лебедь дотронется до контактного рельса. Сотрудники метро пытались его согнать, но безуспешно. В итоге спустя час лебедь решил выйти на поверхность. Из-за птицы отменили 14 поездов.

Сотни туристов пришлось эвакуировать из района Мачу-Пикчу в Перу. Там из-за мощного наводнения сошел селевой поток. В результате один человек пропал без вести, несколько получили травмы. Спасатели разбирают завалы и расчищают территорию.



В Венгрии впервые за пять лет замерзло озеро Балатон. Толщина льда – где-то 4 сантиметра. Метеорологи говорят, если морозы сохранятся, то по озеру скоро можно будет ходить или кататься на коньках. По словам синоптиков, из-за изменения климата вода в Балатоне замерзает все реже. При этом озеро совсем не глубокое. Рядом с берегом глубина около метра.

На Израиль обрушилась мощная зимняя буря. В Иерусалиме выпал снег, а в Тель-Авиве прошли проливные дожди. Шоссе, которое соединяет эти два города, перекрыли. На дорогах образовалась гололедица, общественный транспорт там не ходит, занятия в школах отменили. Такая редкая для региона погода продлится до выходных. Сообщается, что в страну пришел тот же циклон, который ранее спровоцировал в Турции сильнейший снегопад и парализовал работу аэропорта Стамбула. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.