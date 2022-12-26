26 декабря, 19:30В мире
Китай с 8 января отменит карантин для прибывающих в страну
Китай с 8 января отменяет карантин для прибывающих в страну. Об этом сообщают СМИ. При этом многие китайские эпидемиологи считают, что пик заболеваемости может наступить как раз в начале года. Сейчас ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему напряженная.
Национальная комиссия здравоохранения Китая решила не обнародовать ежедневную статистику по COVID-19, однако известно, что только в одной китайской провинции Чжэцзян за сутки выявляют более миллиона случаев.
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