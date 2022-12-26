Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 19:30

В мире

Китай с 8 января отменит карантин для прибывающих в страну

Китай с 8 января отменит карантин для прибывающих в страну

Новости часа: власти ДНР сообщили об обстрелах Донецка 26 декабря

Военный эксперт прокомментировал ситуацию в Южной Корее

Новости часа: суд поместил в СИЗО инспектора по делу о пожаре в приюте в Кемерове

Защита обжалует решение суда об аресте пожарного инспектора Романа Плета

Военные Южной Кореи выпустили около 100 снарядов по беспилотным летательным аппаратам КНДР

Новости часа: 5 беспилотников вторглись в пространство Южной Кореи

Южная Корея официально прокомментировала происходящее на межкорейской границе

Новости часа: беспилотник КНДР пролетел над столицей Южной Кореи

Новости часа: Южная Корея заявила, что на ее территорию вторглись дроны из КНДР

Китай с 8 января отменяет карантин для прибывающих в страну. Об этом сообщают СМИ. При этом многие китайские эпидемиологи считают, что пик заболеваемости может наступить как раз в начале года. Сейчас ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему напряженная.

Национальная комиссия здравоохранения Китая решила не обнародовать ежедневную статистику по COVID-19, однако известно, что только в одной китайской провинции Чжэцзян за сутки выявляют более миллиона случаев.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Коронавирус
за рубежомтуризмвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика