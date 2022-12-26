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Военные Южной Кореи выпустили около 100 снарядов по беспилотным летательным аппаратам КНДР

Военные Южной Кореи выпустили около 100 снарядов по беспилотным летательным аппаратам КНДР

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Военные Южной Кореи выпустили около 100 снарядов по беспилотным летательным аппаратам КНДР, но они не достигли цели. По данным Минобороны страны, на которое ссылаются местные СМИ, границу пересекли пять северокорейских беспилотников, один из которых долетел до столицы.

В итоге задержаны порядка 30 авиарейсов. Также Южная Корея подняла в воздух боевую авиацию для охраны границ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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